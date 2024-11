Nova treta? Denilson não quer participar de documentário sobre Belo

Belo e Denilson decretaram a paz depois de passarem anos brigados por conta de uma dívida de mais de R$ 7 milhões do cantor. No entanto, um novo fato levantou suspeitas sobre a volta da amizade. Isso porque o ex-jogador recusou o convite para participar de um programa sobre a vida do colega e não dará nenhum depoimento. Entenda essa história!