O último romântico? Veja qual foi o presente de R$ 4 mil que Belo deu para a namorada

No Dia dos Namorados, Belo presenteou a namorada, Rayane Figliuzzi, com uma capinha de passaporte, e ela comemorou (e muito!). Nas redes sociais, a influenciadora digital descreveu o item como funcional e adorável. "Ele [Belo] falou que tinha que ter capinha, porque eu perdi o passaporte na última viagem", contou Rayane. Só o presente surpreendeu por custar R$ 4 mil. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!