Oruam é transferido para cela coletiva em presídio onde estão criminosos do Comando Vermelho

Oruam foi transferido de uma cela individual para uma coletiva na penitenciária de Bangu 3, no Rio de Janeiro. Ele está preso desde o dia 22 de julho e teve a prisão preventiva mantida após audiência de custódia. Oruam enfrenta acusações de sete crimes, incluindo tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Agora, ele fica no mesmo presídio onde estão membros do Comando Vermelho.



