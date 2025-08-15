Logo R7.com
Ostentação! Felipe Titto revela que tem relógio de R$ 2 milhões em coleção

Ator falou em podcast que guarda 12 exemplares de luxo em uma caixa

Fabíola Reipert|Do R7

Pura ostentação! Felipe Titto revelou que tem uma coleção milionária de relógios. O ator falou em um podcast que tem uma caixa com 12 exemplares, e que o mais caro custa R$ 2 milhões. O artista disse que sempre vai variando os modelos de relógios: “Eu sou zero apego”. Confira!

