Péricles emagrece 50 quilos e conta que desistiu da cirurgia bariátrica
Cantor chegou a pesar 220 quilos e escolheu seguir dieta e fazer exercícios físicos
Péricles revelou que perdeu mais de 50 quilos apenas combinando dieta e exercícios físicos e, por isso, desistiu da cirurgia bariátrica.
Ele contou que apostou em mudanças nos hábitos de vida e um emagrecimento mais saudável. "Se eu engordei desse jeito, vou emagrecer também desse jeito", afirmou o artista.
