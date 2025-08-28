Logo R7.com
Blog da Fabíola Reipert

Péricles emagrece 50 quilos e conta que desistiu da cirurgia bariátrica

Cantor chegou a pesar 220 quilos e escolheu seguir dieta e fazer exercícios físicos

Fabíola Reipert|Do R7

Péricles revelou que perdeu mais de 50 quilos apenas combinando dieta e exercícios físicos e, por isso, desistiu da cirurgia bariátrica.


Ele contou que apostou em mudanças nos hábitos de vida e um emagrecimento mais saudável. "Se eu engordei desse jeito, vou emagrecer também desse jeito", afirmou o artista.




