Preta Gil volta ao hospital 24 horas depois de receber alta: 'Me precipitei'

Depois de anunciar que recebeu alta médica, Preta Gil voltou às redes sociais para contar que precisou retornar ao hospital. “Postei que estava em casa, me precipitei”, disse a cantora, que luta contra um câncer desde o ano passado. Ela afirma que começou a sentir muita dor no rim direito e que, ao consultar os médicos, teve que ser novamente internada. Confira mais detalhes no vídeo.