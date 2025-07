Priscila Fantin fala sobre a relação do marido com o filho: 'Ele me pedia muito um pai'

Durante entrevista, Priscila Fantin contou como é a relação do marido com o filho. “Ele me pedia muito um pai”, revelou a atriz. Priscila disse que nunca forçou o afeto entre Bruno e Romeo, mas o carinho entre os dois foi natural. Vale lembrar que Romeu é fruto do antigo casamento de Priscila com o ator Renan Abreu. Assista ao vídeo!



