Priscilla Presley é acusada de desligar os aparelhos que mantinham a filha viva

Um novo escândalo atinge a família de Elvis Presley! Priscilla Presley enfrenta um processo de R$ 250 milhões e é acusada por ex-sócios de desligar os aparelhos que mantinham a filha, Lisa Marie, viva. Ela Marie morreu em janeiro de 2023 após uma obstrução intestinal. O processo ainda acusa Priscilla de fraude e quebra de contrato e menciona disputas familiares sobre o controle do patrimônio de Elvis.



