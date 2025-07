Quem foi eliminado? Passaia, Fabíola e Lombardi tentam cumprir prova do Game dos 100

A estreia do Game dos 100 foi eletrizante na tela da RECORD! No estúdio do Balanço Geral, Eleandro Passaia, Fabíola Reipert e Renato Lombardi disputaram uma das provas enfrentadas pelos participantes. Eles tiveram que assoprar uma bolinha dentro de um copo para tirá-la do recipiente. Quem será que levou a melhor? Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!