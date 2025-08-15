Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Rafa Brites fala sobre casais do novo episódio do Love & Dance: 'Se rolou sorriso, conta muito'

Público pode conferir mais emoções da atração neste domingo (18), na tela da RECORD

Fabíola Reipert|Do R7

Rafa Brites e Felipe Andreoli estão no comando do Love & Dance e contam tudo sobre o novo episódio para A Hora da Venenosa! Neste domingo (18), o público acompanha mais emoções da atração na tela da RECORD. "Se rolou sorriso, conta muito. Reparem na [hora da] virada", adiantou Rafa. "Aquele domingo para você se divertir, se emocionar e dar risada", prometeu Andreoli.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • rafa-brites
  • Felipe Andreoli
  • Love & Dance

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.