Rafa Brites fala sobre casais do novo episódio do Love & Dance: 'Se rolou sorriso, conta muito'

Rafa Brites e Felipe Andreoli estão no comando do Love & Dance e contam tudo sobre o novo episódio para A Hora da Venenosa! Neste domingo (18), o público acompanha mais emoções da atração na tela da RECORD. "Se rolou sorriso, conta muito. Reparem na [hora da] virada", adiantou Rafa. "Aquele domingo para você se divertir, se emocionar e dar risada", prometeu Andreoli.



