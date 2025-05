Rafael Cardoso revela que a ex Mari Bridi invadiu a sua casa para agredi-lo

Em entrevista recente, Rafael Cardoso justificou que só invadiu a casa da ex-sogra, Sônia Bridi, porque a ex-mulher, Mari Bridi, havia entrado sem permissão em sua casa antes, enquanto ele estava com a namorada no quarto. "Essa história vai longe, porque eles estão brigando na Justiça", informou Fabíola Reipert. Lembrando que Rafael está impedido de visitar os filhos por decisão judicial.



