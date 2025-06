Rafael Cardoso se envolve em nova polêmica e é processado pela vizinha; entenda o motivo

O ator Rafael Cardoso está enfrentando um novo processo, desta vez movido pela vizinha. Ela pede R$ 30 mil por danos morais e materiais por uso do muro de sua residência como suporte para descarte de resíduos orgânicos, provocando infiltrações. Rafael registrou uma queixa-crime contra a mulher, alegando perturbação da tranquilidade. Agora, vizinhos têm reclamado do cheiro de fumaça causado pela queima dos resíduos no quintal do ator.



