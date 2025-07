Richard Gere é atacado pela filha de Paul Simon após comprar casa por R$ 60 milhões

A cantora Lulu Simon, filha de Paul Simon, criticou Richard Gere após a compra da casa onde ela cresceu por R$ 60 milhões. Isso porque, segundo Lulu, Gere prometeu cuidar do terreno ao fechar negócio, mas a verdade é que ele nunca residiu no local. Além disso, o ator vendeu a propriedade, que será demolida em breve. "Odeio ele", escreveu Lulu Simon. Veja!



