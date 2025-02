Rihanna comparece ao julgamento do marido nos EUA e se esconde para evitar fotógrafos

Acompanhada da sogra e da cunhada, Rihanna compareceu ao julgamento do marido Asap Rocky e não falou com ninguém. A cantora entrou e saiu por uma porta lateral para evitar tumulto e o assédio de fotógrafos. Asap Rocky está sendo acusado de agressão com arma de fogo por incidente de novembro de 2021, em que teria baleado um ex-amigo. Se ele for condenado, pode ficar mais de 20 anos preso. Até o momento, Rihanna não fez nenhuma declaração pública sobre o caso do marido. Lembrando que juntos, eles são pais de RZA e Riot.