Roberta Miranda afirma que Paula Fernandes humilhou diretor de DVD e ignorou convite para gravação

Em entrevista à TV Cultura, Roberta Miranda revelou que já teve mais de um problema com Paula Fernandes. Segundo Roberta, Paula foi a primeira a ser convidada para participar de uma gravação, mas nem respondeu ao pedido. Ainda, a dona do hit 'Pássaro de Fogo' teria humilhado o diretor de um dos DVDs de Roberta e um membro da equipe que, inclusive, chorou na ocasião. Paula rebateu e disse que, às vezes, recortes da vida podem criar falsas percepções e que admira Roberta desde pequena. Ela garantiu, ainda, que trabalhava com outra equipe na época do convite.