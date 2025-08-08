Logo R7.com
Roberta Miranda fala sobre relacionamento com jovem de 24 anos e pede: 'Deixem em paz'

Cantora tem 68 anos e declarou que vive um relacionamento "moderno" com o segurança e mecânico

Fabíola Reipert|Do R7

Roberta Miranda está namorando um homem 44 anos mais jovem, o segurança e mecânico Daniel, de 24 anos. A cantora tem 68 anos e declarou que vive um relacionamento "moderno" com o amado, que subiu ao palco com ela em show em Pernambuco. Roberta pediu que o público deixe Daniel em paz após especulações que se espalharam sobre o relacionamento.

