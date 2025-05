Robinho tem pedido de redução de pena negado após fazer curso de eletrônica

Cumprindo nove anos de prisão por estupro, Robinho tentou reduzir sua pena ao realizar um curso de eletrônica. Porém, a Justiça de São Paulo negou o pedido por falta de comprovação em certificado apresentado pelo ex-jogador. O documento não teria nem as informações de frequência de Robinho. Caso fosse aceito, o recurso reduziria 50 dias da pena. Lembrando que o ex-atleta está no presídio de Tremembé.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!