Vovô do ano! Nos próximos dias, deve nascer a primeira neta de Ronaldinho Gaúcho, fruto do relacionamento de João Mendes, de 19 anos, com a atriz Giovanna Buscacio. A bebê se chamará Teresa e nascerá em Barcelona, na Espanha. Veja mais detalhes!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!