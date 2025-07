Sabrina aprovou? Duda Nagle posta foto e assume namoro com nutricionista

Duda Nagle anunciou um novo relacionamento com a nutricionista Mariane Heller, que é de Porto Alegre (RS) e tem 31 anos. O ator compartilhou uma foto nas redes sociais e escreveu: "Muita sorte em ter você do meu lado". A ex-esposa de Duda, Sabrina Sato, parece ter aprovado o namoro ao curtir a publicação e fazer um comentário elogiando Mariane. Veja!



