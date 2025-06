Samantha Schmütz expõe briga com Paulo Gustavo e diz que não conseguiu fazer as pazes

Antes de ficarem famosos, Samantha Schmütz e Paulo Gustavo já eram amigos! Mas nem tudo foram flores: a comediante falou sobre a briga com o humorista pouco antes da morte dele. "A gente estava tretado nessa época [que ele morreu]. A gente chegou a se falar, eu falei que zerou a treta e estava torcendo pelo melhor [dele]", expôs Samantha. Segundo ela, não deu para fazer as pazes completamente. "A gente sabe que ele era uma pessoa com personalidade difícil", comentou Fabíola Reipert.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!