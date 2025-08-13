Logo R7.com
Sheila Mello diz que foi chamada de 'fria' por ficante e desabafa: 'Eu ponho limite'

Ex-dançarina do É O Tchan expôs a situação com pretendente nas redes sociais

Fabíola Reipert|Do R7

Sheila Mello revelou que recebeu uma crítica de um "ficante", que a chamou de "fria". Segundo ela, a postura de "não aceitar pouco" foi confundida com frieza. "Eu ponho limite", garantiu a ex-dançarina do É O Tchan. Lembrando que ela foi casada com o nadador Fernando Scherer.

