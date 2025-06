Nova estampa favorita? Após ganhar um vestido de galinhas da irmã, Simone Mendes mostrou que recebeu mais um presente inusitado: uma calcinha com vários desenhos do animal. A cantora achou graça da situação e citou o marido, Kaká Diniz, em vídeo nas redes sociais. Veja!



