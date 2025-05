Vampeta processa INSS para receber auxílio-doença após lesão no joelho

O ex-jogador Vampeta acionou a Justiça contra o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em busca de auxílio-doença após sofrer lesão no joelho esquerdo. Ele rompeu o ligamento, passou por cirurgia e ficou um ano em tratamento. Após ter o pedido negado, os advogados do ex-atleta recorreram da decisão e pediram que o Corinthians seja intimado a apresentar o prontuário médico de Vampeta.



