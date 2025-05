Viviane Araujo dá novo passo na carreira e abre casa de festas infantis

Das novelas e da Sapucaí para o segmento infantil! Viviane Araujo deu um novo passo na carreira e abriu um buffet de festas para crianças como sócia. “Teve gente perguntando se ela será a nova ‘Rainha dos Baixinhos’”, brincou Fabíola Reipert. Lembrando que Viviane já trabalha como atriz e é rainha de bateria do Acadêmicos do Salgueiro e da Mancha Verde.



