Vocalista do Oasis diz que fãs não serão pegos traindo em show: 'Não importa para nós'

Durante um show do Oasis, o vocalista anunciou que, ao contrário do Coldplay, os shows não terão "câmeras do beijo" e que os fãs podem ficar à vontade. "Não importa para nós com quem vocês estão", declarou Liam Gallagher. Lembrando que, recentemente, um homem e uma mulher dos Estados Unidos foram flagrados traindo em um show da banda famosa pelo hit 'Yellow'. Casados com outras pessoas, eles até perderam o emprego.



