Zeca Pagodinho revela que acorda cedo só para tomar café com os netos

Vovô babão! Zeca Pagodinho mostrou um momento de muito amor com os netinhos: o cantor disse que acorda cedo todos os dias só para tomar café com eles. O cantor ainda declarou: “Tenho sete netos, mas, quando eles não estão lá em casa, só me falta morrer”. O artista também contou que queria se mudar para o prédio onde as crianças moram para estar mais perto deles. Assista ao vídeo!



