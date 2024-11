1 ano de Mavie: filha de Neymar com Bruna Biancardi ganha festão de aniversário

O primeiro aniversário de Mavie foi regado a celebrações! Depois de ganhar uma festa na Arábia Saudita, a pequena desembarcou no Brasil com os pais – Neymar e Bruna Biancardi – para comemorar em grande estilo. Com decoração em tons pasteis, o evento recebeu diversos famosos e contou com shows de nomes como Alexandre Pires e Mari Fernandez. A menina ainda ganhou um conjunto de joias do jogador de futebol, com pulseira, brinco e colar de diamantes. Veja!