Acabou! Taylor Swift não vai convidar Blake Lively e Ryan Reynolds para o casamento

Agora, não tem mais volta! Pelo jeito, a amizade de Taylor Swift e Blake Lively acabou mesmo. A loirinha ficou noiva recentemente e não recebeu nem um "parabéns" da atriz de 'Gossip Girl'.

E Taylor não vai nem convidá-la para o casamento, nem mesmo o marido dela, Ryan Reynolds.

O distanciamente entre elas começou quando Blake entrou na Justiça contra Justin Baldoni, com quem atuou no filme 'É Assim Que Acaba', e ameaçou envolver a cantora no processo, usando seu poder e possível depoimento.

"A Taylor não gostou e cortou a relação", explicou Keila Jimenez. "Eram tão amigas que viviam grudadas", completou a jornalista.

Lembrando que Taylor, que está noiva do jogador Travis Kelce, é madrinha dos filhos da ex-amiga.

