Keila Jimenez - Blogs

Acabou! Taylor Swift não vai convidar Blake Lively e Ryan Reynolds para o casamento

Confusão começou quando a atriz de 'Gossip Girl' entrou na Justiça contra Justin Baldoni e ameaçou envolver a cantora

Keila Jimenez|Do R7

Agora, não tem mais volta! Pelo jeito, a amizade de Taylor Swift e Blake Lively acabou mesmo. A loirinha ficou noiva recentemente e não recebeu nem um "parabéns" da atriz de 'Gossip Girl'.


E Taylor não vai nem convidá-la para o casamento, nem mesmo o marido dela, Ryan Reynolds.


O distanciamente entre elas começou quando Blake entrou na Justiça contra Justin Baldoni, com quem atuou no filme 'É Assim Que Acaba', e ameaçou envolver a cantora no processo, usando seu poder e possível depoimento.


"A Taylor não gostou e cortou a relação", explicou Keila Jimenez. "Eram tão amigas que viviam grudadas", completou a jornalista.


Lembrando que Taylor, que está noiva do jogador Travis Kelce, é madrinha dos filhos da ex-amiga.




