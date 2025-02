Adriane Galisteu descobre infecção durante viagem de férias pela Europa

Adriane Galisteu usou as redes sociais para contar aos seguidores que está com infecção urinária. A apresentadora disse que começou a ter febre de 39 graus, mas estava sem dor de garganta e de cabeça, nem testou positivo para a Covid-19. Ao procurar o hospital, Galisteu fez um exame de sangue e descobriu o problema. Agora, ela cogita terminar mais cedo as férias para voltar ao Brasil e se recuperar.