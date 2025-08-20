Logo R7.com
Keila Jimenez - Blogs

Alok é internado com infecção e deixa fãs preocupados

Médica e esposa do DJ, Romana Novais revelou que abandonou a agenda de consultas para cuidar dele

Keila Jimenez|Do R7

Alok foi internado por conta de uma infecção e deixou os fãs muito preocupados. A esposa do DJ, a médica Romana Novais, contou que desmarcou as consultas de pacientes para cuidar dele. Alok já estava hospitalizado há alguns dias, mas só agora Romana tranquilizou o público e disse que ele está melhorando. Veja!

