Alok é internado com infecção e deixa fãs preocupados

Alok foi internado por conta de uma infecção e deixou os fãs muito preocupados. A esposa do DJ, a médica Romana Novais, contou que desmarcou as consultas de pacientes para cuidar dele. Alok já estava hospitalizado há alguns dias, mas só agora Romana tranquilizou o público e disse que ele está melhorando. Veja!



