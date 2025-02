Aos 62 anos, Demi Moore estaria namorando Andrew Garfield

Amizade inseparável? É o que o público está notando entre Demi Moore e Andrew Garfield. Os boatos são de que os dois estariam namorando, ainda mais após os flagras carinhosos no Globo de Ouro deste ano. Famoso por interpretar uma versão do Homem-Aranha, o ator é 21 anos mais jovem que Demi e teria ficado hospedado na casa dela. “A Demi Moore não tem problema com idade, porque ela foi casada um tempão com o Ashton Kutcher, que era 15 anos mais novo”, relembrou Keila Jimenez.