Após invasão em casa, Giovanna Ewbank diz que criou regras mais rígidas para entrada em condomínio

Giovanna Ewbank falou nas redes sociais sobre um incidente em que uma mulher desconhecida entrou em sua casa. Segundo a apresentadora, a segurança do condomínio fez um mal-entendido e autorizou a entrada dela, que dizia conhecer Luciano Huck e uma funcionária de Giovanna. Após a confusão, a artista, que é casada com Bruno Gagliasso, revelou que tomou medidas para melhorar a segurança em sua casa, que agora só receberá visitantes com apresentação de documento na portaria. "Foi um susto gigante", comentou Keila Jimenez.