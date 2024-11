O retorno de Neymar aos gramados teve presenças mais que especiais! Bruna Biancardi e Mavie, a filhinha do casal, assistiram ao atleta no primeiro jogo dele depois de um ano afastado por conta de uma lesão no joelho. As duas apareceram uniformizadas, com uma camisa escrita “papai” e o número 10, o mesmo da camisa de Neymar. Confira como foi!