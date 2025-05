Após vídeo polêmico, irmã de Cristiano Ronaldo se defende por esconder parentesco com jogador

A irmã de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, foi criticada na internet após não citar o parentesco com o jogador ao encontrar um fã dele. Tudo começou quando a empresária estava "turistando" em Trancoso (BA) quando um jovem vendedor de artesanatos estava vestido com uma camisa do CR7. Ela gostou da história dele, gravou um vídeo e publicou nas redes sociais, só não esperava que seria atacada por não ter pedido uma homenagem ao irmão, por exemplo. "Ela não é obrigada", opinou Keila Jimenez. Entenda!



