Bruna Marquezine vai fazer festa de aniversário em ilha do RJ para 200 convidados

Festão! Bruna Marquezine vai dar uma festa de aniversário de luxo na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. A atriz está completando 30 anos, e a comemoração terá 200 convidados, entre eles o ex João Guilherme. Outros famosos da lista são Luciano Huck, Angélica e Xuxa. Uma das principais atrações da festa será o show de Zeca Pagodinho. Assista ao vídeo!



