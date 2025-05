Carlinhos Maia é condenado a pagar R$ 200 mil por fazer piada com doença

O influenciador digital Carlinhos Maia foi condenado pela Justiça do Mato Grosso a pagar R$ 200 mil após fazer uma piada nas redes sociais. Em 2023, Carlinhos realizou um procedimento estético e postou uma foto do próprio rosto, que estava deformado, com a de um homem que tem malformação óssea. Sentindo-se ofendido, ele processou o influenciador, que, na época, pediu desculpas nas redes sociais. A decisão foi em primeira instância e ainda cabe recurso.



