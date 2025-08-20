Logo R7.com
Keila Jimenez - Blogs

Chris Martin revela que pensou em desistir da 'câmera do beijo' nos shows do Coldplay

Banda decidiu manter a tradição, mesmo após a polêmica da traição do CEO de uma empresa

Keila Jimenez|Do R7

Chris Martin, vocalista do Coldplay, quase desistiu da famosa "câmera do beijo" nos shows da banda. Isso porque, recentemente, um CEO de uma empresa que é casado e uma funcionária de RH foram flagrados em uma situação comprometedora. Após a polêmica e a viralização do momento, a banda considerou parar com a tradição, mas, depois, resolveram mantê-la a pedido do público. "Cada um que cuide da sua cerca", brincou Keila Jimenez.

