Chris Martin revela que pensou em desistir da 'câmera do beijo' nos shows do Coldplay
Banda decidiu manter a tradição, mesmo após a polêmica da traição do CEO de uma empresa
Chris Martin, vocalista do Coldplay, quase desistiu da famosa "câmera do beijo" nos shows da banda. Isso porque, recentemente, um CEO de uma empresa que é casado e uma funcionária de RH foram flagrados em uma situação comprometedora. Após a polêmica e a viralização do momento, a banda considerou parar com a tradição, mas, depois, resolveram mantê-la a pedido do público. "Cada um que cuide da sua cerca", brincou Keila Jimenez.
