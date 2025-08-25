Ciúme e empurrão: entenda a confusão de Wanessa Camargo, Dado Dolabella e Luan Pereira

O final de semana foi agitado para Dado Dolabella, Luan Pereira e Wanessa Camargo! Durante uma confraternização, Dado teria chegado ao local para buscar Wanessa enquanto ela dançava com Luan. Dado, então, empurrou Luan e fez o cantor cair. Nas redes sociais, choveram pronunciamentos dos artistas. Luan afirmou que foi agredido injustamente e negou que o ator provocou ferimento em seu rosto. Já Wanessa negou que foi agredida por Dado, enquanto o ator pediu desculpas pela situação, que foi um "mal-entendido". Entenda!



