Da rivalidade à paz: saiba como Sandra Bullock e Jennifer Aniston viraram grandes amigas

Sandra Bullock revelou que a amizade com Jennifer Aniston começou quando foram ao casamento de um amigo em comum. Mas, antes, nem tudo foram flores: elas eram consideradas inimigas por causa da competição por papéis em Hollywood e da pressão do mercado. Quando tudo se esclareceu, as atrizes descobriram afinidades, como o medo de avião e os problemas com haters e namorados. Desde então, Sandra e Jennifer têm uma amizade que dura 15 anos. Saiba mais detalhes!



