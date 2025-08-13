Logo R7.com
Da rivalidade à paz: saiba como Sandra Bullock e Jennifer Aniston viraram grandes amigas

Atrizes disputavam personagens, sofreram com a pressão do mercado, mas descobriram muitas afinidades há 15 anos

Keila Jimenez|Do R7

Sandra Bullock revelou que a amizade com Jennifer Aniston começou quando foram ao casamento de um amigo em comum. Mas, antes, nem tudo foram flores: elas eram consideradas inimigas por causa da competição por papéis em Hollywood e da pressão do mercado. Quando tudo se esclareceu, as atrizes descobriram afinidades, como o medo de avião e os problemas com haters e namorados. Desde então, Sandra e Jennifer têm uma amizade que dura 15 anos. Saiba mais detalhes!

