Dani Calabresa faz anúncio bem-humorado para contar que está grávida do primeiro filho

Tem bebê na área! Dani Calabresa usou as redes sociais para contar de forma bem-humorada que está grávida de seu primeiro filho com Richard Neuman. “Fazia dois anos que ela estava tentando engravidar”, comentou Keila Jimenez. Nas redes sociais, Dani publicou fotos em que o marido está deitado de cara no chão e disse que estava ansiosa para dar a notícia aos seguidores.