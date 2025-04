Do campo às telonas: Cristiano Ronaldo abre produtora de cinema com o diretor de 'X-Men' Jogador decidiu inovar os seus investimentos e já fez dois filmes de ação em parceria com Matthew Vaughn

Keila Jimenez|Do R7 11/04/2025 - 13h01 (Atualizado em 11/04/2025 - 13h16 ) twitter

