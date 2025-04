Dois buquês e pétalas no chão: veja o que Neymar preparou para o aniversário de Bruna Biancardi

E não é que o 'Menino Ney' caprichou na surpresa para a amada? Bruna Biancardi completa 31 anos nesta terça-feira (15) e, dentre as comemorações, mostrou o que ganhou de Neymar: dois buquês de flores, um "feliz aniversário" escrito com pétalas de rosa no chão e um jantar romântico. A filha do casal, Mavie, também apareceu ao lado de Bruna em fotos no perfil da influenciadora. Lembrando que, entre idas e vindas e rumores de traições, os dois estão aguardando a chegada de Mel.



