É oficial! Sandy é flagrada com namorado médico pela primeira vez no Brasil

A fila andou para Sandy! Após se divorciar no ano passado de Lucas Lima, com quem esteve casada por 15 anos, a cantora foi flagrada pela primeira vez no Brasil com o médico Pedro Andrade. Os dois estão juntos desde julho e já haviam sido vistos na Europa. Após um período em que mantiveram a relação discreta, decidiram não esconder mais o romance e aproveitaram para celebrar o Dia do Médico em um restaurante de luxo em São Paulo.