É tudo dela! Saiba quanto Taylor Swift gastou para recuperar seis álbuns de sucesso

É tudo dela! Nos últimos dias, os fãs de Taylor Swift só sabem sentir alegria! Isso porque a cantora anunciou que conseguiu recuperar os direitos autorais dos seus seis primeiros álbuns de estúdio pela bagatela de R$ 6 bilhões. Antes, eles pertenciam ao ex-empresário, Scooter Braun, que comprou uma gravadora e impediu que Taylor usasse as músicas dos discos de sucesso. Para driblar a situação, a loirinha chegou a regravar quatro dos álbuns com novas versões. Em cartaz divulgada aos fãs, a cantora deu a entender que juntou “notinha por notinha” para pagar a quantia.



