Em busca de um CPF? Terry Crews come pão com mortadela e atende fãs no Mercado Municipal de SP

"Dá um CPF para ele", pediu Keila Jimenez. Depois de assistir a um jogo do Palmeiras no estádio, Terry Crews provou que não quer ir embora do Brasil. O ator de 'Todo Mundo Odeia o Chris' está em São Paulo desde a semana passada e, desta vez, escolheu "turistar" pelo Mercado Municipal, um dos cartões postais da cidade. Ele fez de tudo: comeu pão com mortadela e queijou, tirou fotos com fãs e até dançou. Veja como foi!



