Empresário de Marília Mendonça conta que encontrou pen drive com 110 músicas inéditas

Novidade! O empresário da inesquecível “Rainha da Sofrência”, Marília Mendonça, revelou que encontrou um pen drive com 110 músicas inéditas. O gestor da carreira da artista achou um verdadeiro tesouro musical nunca divulgado antes. Só que o lançamento está impossibilitado no momento, já que está em jogo uma grande disputa de direitos autorais entre a gravadora, Dona Ruth e Murilo Huff. Lembrando que Marília morreu no dia 5 de novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais. Assista ao vídeo!



