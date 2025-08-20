Logo R7.com
Empresário de Marília Mendonça conta que encontrou pen drive com 110 músicas inéditas

Gestor da carreira da artista achou um verdadeiro tesouro nunca lançado pela “Rainha da Sofrência”

Keila Jimenez|Do R7

Novidade! O empresário da inesquecível “Rainha da Sofrência”, Marília Mendonça, revelou que encontrou um pen drive com 110 músicas inéditas. O gestor da carreira da artista achou um verdadeiro tesouro musical nunca divulgado antes. Só que o lançamento está impossibilitado no momento, já que está em jogo uma grande disputa de direitos autorais entre a gravadora, Dona Ruth e Murilo Huff. Lembrando que Marília morreu no dia 5 de novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais. Assista ao vídeo!

