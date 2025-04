Enfim, livre? Larissa Manoela anula contrato vitalício com gravadora assinado pelos pais

A atriz e cantora Larissa Manoela conseguiu anular na Justiça um contrato vitalício assinado pelos pais em 2012, quando tinha apenas 11 anos. Segundo esse documento, Larissa tinha exclusividade com a gravadora Deck Produções Artísticas. Agora, ela terá de volta o controle de sua produção musical, assim como de contas e canais no YouTube. Se a gravadora descumprir a decisão judicial, terá que pagar uma multa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!