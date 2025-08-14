Entenda a teoria de que Justin Bieber estaria no interior de Minas Gerais

Os fãs de Justin Bieber estão desconfiados de que o cantor está escondido e passando uns dias em Minas Gerais. Os rumores surgiram quando Justin postou uma foto ao som de 'Águas de Março', de Tom Jobim, e com um cenário de madeira que lembrava as casas do interior mineiro. Lembrando que a mãe e a avó de Hailey Bieber, esposa do cantor, moram no estado. "Adoro uma teoria da conspiração", brincou Keila Jimenez.



