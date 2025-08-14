Entenda a teoria de que Justin Bieber estaria no interior de Minas Gerais
Foto publicada pelo cantor nas redes sociais aumentou os rumores de que ele está passando uns dias no Brasil
Os fãs de Justin Bieber estão desconfiados de que o cantor está escondido e passando uns dias em Minas Gerais. Os rumores surgiram quando Justin postou uma foto ao som de 'Águas de Março', de Tom Jobim, e com um cenário de madeira que lembrava as casas do interior mineiro. Lembrando que a mãe e a avó de Hailey Bieber, esposa do cantor, moram no estado. "Adoro uma teoria da conspiração", brincou Keila Jimenez.
