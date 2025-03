Entenda como uma bomba da Segunda Guerra Mundial atrapalhou viagem de Camila Pitanga à França

Camila Pitanga contou nas redes sociais que teve dificuldades para sair de Paris, na França, por causa da descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial, com 200 quilos de explosivos, na principal estação de trem da cidade. Paris praticamente parou enquanto as autoridades lidavam com o artefato e, por isso, a atriz, o marido e o pai, Antonio Pitanga, ficaram "presos" por lá. Depois, a bomba foi removida do local, e Camila conseguiu ir ao Festival de Cinema que planejava ir.