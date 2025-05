Entenda o que teria acontecido entre Justin Bieber e Scooter Braun, ex-empresário de Taylor Swift

Se tem confusão com empresário, envolve dinheiro! Segundo site americano, Justin Bieber teria brigado e rompido com Scooter Braun por um "roubo" de R$ 145 milhões em comissões. Já o empresário, que já se envolveu em disputa por direitos autorais com Taylor Swift, acusa Justin de não devolver R$ 134 milhões após pegar um adiantamento para realizar a turnê 'Justice'. Lembrando que o cantor cancelou a agenda de shows, que divulgariam o álbum, devido a problemas de saúde.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!